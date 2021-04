Europese Unie opent onderzoek na datalek Facebook

De Europese Unie heeft een onderzoek tegen Facebook geopend nadat na een lek de gegevens van meer dan 530 miljoen gebruikers op de straatstenen kwamen te liggen. Dat heeft de Irish Data Protection Commission woensdag aangekondigd. De Ierse toezichthouder houdt namens de EU toezicht op Facebook, aangezien die laatste zijn regionale hoofdkantoor in Ierland heeft.

Het DPC wil weten of Facebook zijn verplichtingen inzake gegevenscontrole is nagekomen. Volgens de toezichthouder zou er sprake kunnen zijn van een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), al is het aan het onderzoek om dat uit te wijzen.

Begin april bracht Business Insider aan het licht dat de persoonlijke gegevens van meer dan een half miljard Facebookgebruikers waren gelekt. Het ging om gegevens als telefoonnummer, Facebook-ID, volledige naam, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Er zouden ook ruim 3,18 miljoen Belgische Facebookgebruikers onder de slachtoffers zijn. Het lek zou volgens Facebook teruggaan tot 2019 en werd ondertussen gedicht.