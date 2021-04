Bommetje in Zweden: “Zlatan Ibrahimovic moet jarenlange schorsing vrezen”

Zlatan Ibrahimovic (39) hangt een jarenlange schorsing boven het hoofd. Dat meldt de Zweedse krant Sportbladet.

De problemen van de ster van AC Milan zouden gaan over een op Malta gevestigd gokkantoor, genaamd Bethard. Daar zou de Zweed mede-eigenaar van zijn en dat is in strijd met de regels van zowel de FIFA als de UEFA. De CEO van Bethard heeft in een mail bevestigd aan Sportbladet dat Ibrahimovic in ieder geval nog aandeelhouder is van het gokkantoor.

Zlatan zou de regels zowel bij Milan als bij Zweden overtreden hebben. Die van de FIFA overtrad hij door met de nationale ploeg aan te treden tegen Georgië in de WK-kwalificaties, wat zijn terugkeer was bij Zweden na een jarenlange afwezigheid. Die van de UEFA overtrad hij al in september 2020, toen hij met Milan in de Europa League speelde tegen Shamrock Rovers.

Bethard bood vorige maand weddenschappen aan op de WK-kwalificatiewedstrijden van Zweden tegen Georgië en Kosovo. Daarnaast heeft het ook wekelijks weddenschappen op de Serie A.

Foto: AFP

De maximale schorsing van de Zweedse spits zou drie jaar bedragen. In die tijd zou hij geen enkele voetbalactiviteit mogen ondernemen. Mocht de Zweedse ster schuldig worden bevonden, dan moet hij ook nog 100.000 euro boete betalen.

De reglementen van de FIFA en de UEFA schrijven voor dat voetballers met financiële motieven in gokbedrijven niet mogen deelnemen aan officiële wedstrijden van beide bonden.