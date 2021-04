“Notre-Dame in Parijs heropent deuren in 2024”: 833 miljoen euro giften ontvangen voor restauratie

De Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot heeft woensdag aangekondigd dat de oproep voor giften voor de restauratie van de Notre-Dame voldoende heeft opgebracht, en dat de kathedraal in het hartje van Parijs “in 2024 heropend wordt”.

“Ik kan u zeggen dat de Notre-Dame in 2024 weer open zal zijn”, aldus Bachelot, die donderdag met president Emmanuel Macron een bezoek brengt aan de werf, precies twee jaar nadat een brand de kathedraal gedeeltelijk verwoestte. De giften en de beloofde schenkingen komen op 833 miljoen euro uit. “Sommigen denken dat er te veel geld is, dat al aan een later gebruik gedacht moet worden”, terwijl “anderen denken dat er niet genoeg geld zal zijn”, zei de minister.

President Macron heeft gevraagd de kathedraal in vijf jaar tijd herop te bouwen. De voorzitter van de openbare instelling, generaal Jean-Louis Georgelin, kondigde aan dat op 16 april 2024 een Te Deum gezongen wordt in de kathedraal, maar dat de werkzaamheden dan nog niet helemaal klaar zullen zijn.