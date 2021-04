Niemand fraudeerde op zijn schaal: Bernie Madoff, de oplichter van 65 miljard dollar die zelfs onderzoekers om de tuin leidde

Hij had nog 138 jaar gevangenisstraf te gaan, maar woensdag is Amerikaans belegger Bernie Madoff op zijn 82ste overleden. Een nierziekte werd de man fataal, nadat hij decennialang investeerders drooglegde in de mogelijk grootste fraudezaak ooit. Wereldwijd lichtte hij zo’n 37.000 mensen, waaronder regisseur Steven Spielberg en acteur Kevin Bacon, op voor een indrukwekkende 65 miljard dollar. Zelfs zijn eigen zonen gingen eraan ten onder.