“Slag in gezicht” en “regering begeeft zich op glad ijs”: horeca ontevreden over beslissingen Overlegcomité”

De horeca had meer gehoopt en is ontgoocheld. De terrassen mogen open op 8 mei, maar pinten drinken in het café of op restaurant gaan is pas voor juni. Sectorfederatie FedCaf heeft het over discriminatie.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) “is meer dan ontgoocheld”, klinkt het. “Hoewel we verheugd zijn over de hervatting van de activiteiten voor de zogenaamde niet-essentiële winkels en voor de contactberoepen op 26 april, toch zijn we ontgoocheld over het feit dat de heropening van de horeca opnieuw wordt uitgesteld. Alleen de terrassen openen op 8 mei en de rest later. Dit is een kaakslag voor hen. Beseft het Overlegcomité niet dat ze in nood verkeren?”, vraagt Cedric Tack zich af.

“Hoe wil je onze ondernemers en hun klanten op deze manier gemotiveerd houden? Zo hol je de geloofwaardigheid van elk uitgesproken perspectief bij voorbaat uit”, zegt gedelegeerd bestuurder van Unizo Danny Van Assche.

“De horecasector is blij dat de terrassen opnieuw open kunnen vanaf 8 mei, maar had op meer gehoopt. Na zo lange sluiting verdienen onze ondernemers duurzaam perspectief”, zegt ook Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.

De Caluwe vraagt boter bij de vis en wil meer ondersteuning voor de sector. “Tegen 8 mei zal onze sector 9,1 miljard euro omzetverlies gedraaid hebben. We kunnen niet toestaan dat de levenswerken van onze mensen verwoest worden door deze overmachtssituatie.”

Slag in het gezicht

Het uitstel van de beloofde opening van de horeca is een slag in het gezicht, zegt handelsfederatie Comeos in een reactie. De sector was klaar voor een volledige heropening op 1 mei, met de nodige veiligheidsmaatregelen. “De groothandel en de toeleveranciers van de horeca waren zich al volop aan het voorbereiden op de vooropgestelde opening van 1 mei. Het nieuwe uitstel betekent dat er veel geld en werk verloren is. Opnieuw delen we in de brokken. Naast de tijdelijke werkloosheid is er al vier maanden geen federale steun meer, terwijl de vaste kosten blijven doorlopen. De sector wordt in de steek gelaten. De overheid moet nu dringend beslissen om de lagere btw en rsz reeds vanaf mei in te voeren, zo niet zullen het aantal faillissementen en jobverlies niet meer te overzien zijn”, voert CEO Dominique Michel van Comeos aan.

Glad ijs

Door enkel bediening op terrassen toe te laten vanaf 8 mei, creëert de overheid verdeeldheid in de horeca. Dat zegt Erik Beunckens van FedCaf, een federatie van caféhouders.

uridisch begeeft de regering zich “op heel glad ijs”, luidt het. “Liefst hadden we op 1 mei alles open gehad. “Liefst hadden we op 1 mei alles open gehad. Nu komt er discriminatie en onduidelijkheid. Dan waren we liever nog een maand langer dicht gebleven, op voorwaarde dat daar een degelijke vergoeding tegenover zou staan, om daarna te starten zoals het hoort”, zegt Beunckens.

Reissector

De reissector noemt het einde van het reisverbod “een eerste stap in de goede richting.”

“Je zou al naar Portugal, Mallorca, Tenerife, enkele Griekse eilanden en een aantal Scandinavische landen kunnen gaan”, zegt Koen van den Bosch van de Vereniging van de Vlaamse Reisbureaus in “Het Journaal”.

“Maar het blijft wel afwachten of de boekingen gaan binnenkomen.”

Toch verwacht de reissector niet dat we vanaf volgende week al massaal met vakantie zullen kunnen vertrekken. Koen van den Bosch rekent op een paar weken voor alles weer goed op gang zal komen.

De sector verwacht dat eenmaal er een Europees groen certificaat is, er ook versoepelingen zullen komen voor de rode zones. Men hoopt vooral dat de quarantaineverplichting dan kan wegvallen, want die houdt veel mensen nog tegen om te reizen, klinkt het. “De focus moet komen liggen op testen, tracken en tracen”, zegt Koen van den Bosch.