Brouwers over heropening horeca op 8 mei: “Geen zorgen, er zullen 20 miljoen pinten klaarstaan”

Op 8 mei kunnen we weer terrasjes doen, heeft het Overlegcomité beslist. Omdat een pint niet in twee minuten gebrouwen is – dat duurt eerder vier tot zes weken – lijkt drie weken krap om in elk café volle vaten te voorzien. “Maar geen zorgen”, klinkt het bij AB Inbev. “Tegen acht mei zullen er 20 miljoen pinten klaarstaan.”

Ook de andere brouwers in ons land staan klaar. Van Bavik liggen er meer dan een miljoen frisse pinten klaar, bij Bockor zitten ze aan 800.000. En ook Alken-Maes stelt ons gerust: “Wij hadden gemikt op één mei om volledig operationeel te zijn”, zegt Sebastiaan De Meester .

Hoe werkt dat dan? Kan je bier sneller brouwen? Kan je het langer laten staan? “Nadat pils gebrouwen is, moet die nog drie weken in een hele grote lagertank”, zegt Nicolas Degryse over zijn Bockorpils. “Maar je kan die daar dus ook vier of vijf weken laten liggen. Daar kun je wat mee schuiven.” Bij brouwerij De Brabandere, waar Bavik en Kwaremont door de leidingen stroomt, zitten de drie lagertanks met pilsbier helemaal vol. “Dat houden we zo aan”, zegt Bert De Brabandere. “Af en toe vullen we dan blikken, flesjes of vaten voor het buitenland. Maar nu de horeca hier eindelijk terug open mag, kunnen we alles op vaten steken.”

Om dat bier ook vlot uit de tapkraan te laten vloeien, wordt nu een grote schoonmaak georganiseerd. “Dat is nu nog het grootste werk”, zegt Laure Stuyck, woordvoerder van AB Inbev. “Ervoor zorgen dat onze 9.000 cafés volledig klaar zijn: sinds 1 april al zijn we bezig met het uitsturen van teams om daar overal de leidingen te kuisen. De vaten die vervallen zouden zijn en nog in de cafés staan, die nemen we ook kosteloos weer mee.”