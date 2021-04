Liverpool-fans bekogelen spelersbus van Real Madrid… en gooien stevig raak

De spelersbus van de Spaanse landskampioen Real Madrid is woensdag in de vooravond op weg naar Anfield Road onder vuur genomen door aanhangers van Liverpool, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Fans van The Reds hadden zich in de straten rond Anfield verzameld om de eigen spelers maar ook die van de tegenstander uit de Spaanse hoofdstad op een warm welkom te trakteren. Bengaals vuurwerk werd afgestoken en volgens Spaanse media werden er projectielen naar de spelersbus gegooid, waardoor een getinte ruit (diegene waar naar verluidt trainer Zinédine Zidane zat) sneuvelde. Volgens de Madrileense huiskrant Marca vielen er daarbij geen gewonden. Thibaut Courtois en co kwamen zo met de schrik vrij.

?? ¡Así ha quedado la luna rota del autobús del Real Madrid! ??



Apedreado a su llegada a Anfield Road. https://t.co/qTzuVrQNWf pic.twitter.com/Tjk4ArG8W9 — José Luis Sánchez ???? (@JLSanchez78) April 14, 2021

Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSport pic.twitter.com/Lmy44rOqgj — Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021

Liverpool en Real werken woensdagavond achter gesloten deuren hun terugwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League af. Met een 3-1 zege in de heenwedstrijd nam de Koninklijke vorige week reeds een stevige optie op een plaats in de halve finales. In de vierde en laatste kwartfinale gaat Kevin De Bruyne met Manchester City op bezoek bij Borussia Dortmund. Voor de Citizens wacht nog een lastige avond na de 2-1 thuiszege uit de heenwedstrijd. Dinsdagavond verzekerden PSG en Chelsea zich reeds van een plaats bij de laatste vier.