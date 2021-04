Derde van Franse wijnproductie “verloren” als gevolg van vorst

Zeker een derde van de Franse wijnproductie “zal verloren gaan” als gevolg van de recente vorstperiode. Dat komt neer op “ongeveer 2 miljard euro aan omzetverlies” voor de sector, verklaarde de landbouwvakbond FNSEA woensdag.

“Samen met mijn collega’s hebben we alle productiegebieden bezocht”, zei Jérôme Despey van FNSEA. De schatting is gebaseerd op de professionele feedback die we hebben gekregen, aldus Despey.

Vorige week kende Frankrijk een periode van strenge vorst die niet alleen de wijngaarden, maar ook de boomgaarden en andere gewassen trof. Volgens de Franse minister van Landbouw Julien Denormandie gaat het waarschijnlijk om “de grootste landbouwramp van de 21ste eeuw”.