Na de ‘njet’ van vorig jaar: Virton heeft licentie voor 1B beet

Excelsior Virton heeft woensdag zijn licentie voor 1B op zak gestoken. De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaf de club uit de Gaume groen licht voor deelname aan de profcompetitie, maakte Virton zelf via Facebook bekend. “We gaan vanaf donderdag hard aan de slag om deze club te herlanceren.”

Vorig seizoen werd Virton de professionele licentie zowel door de Licentiecommissie als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) geweigerd, omdat de ploeg van sterke man Flavio Becca er niet in slaagde de continuïteit aan te tonen. Virton legde zich daar niet zonder slag of stoot bij neer en startte voor diverse instanties procedures om die licentieweigering aan te vechten.

In november 2020 oordeelde het Mededingingscollege dat de rechten van Virton wel degelijk geschonden zijn. De KBVB moest de club uit de Gaume alsnog de kans bieden om het licentiedossier voor de toetreding tot 1B in te dienen. Aangezien de beslissing in het midden van het lopende seizoen genomen werd, moet Virton mogelijk volgend seizoen alsnog opnieuw opgenomen worden in 1B. De beoordeling van het dossier moest gebeuren alsof Virton een promovendus uit eerste nationale is.

Foto: BELGA

Hoewel de KBVB de juridische strijdbijl nog niet begraven heeft en de procedure dus nog lopende is, maakt Virton zich op voor een terugkeer naar 1B. “De directie van Virton zal vanaf donderdag de handen uit de mouwen steken om deze club te herlanceren, zowel op het vlak van de jeugd als het professionele team. We willen hernemen waar we vorig jaar gestopt zijn”, klinkt het. “Onze sociaal-educatieve rol nemen we in de jeugdacademie weer op en wat de eerste ploeg betreft zullen we slimme keuzes maken om voor volgend seizoen een competitief team op het veld te hebben.”

Virton laat weten dat het zijn schadeclaims tegen de KBVB niet laat vallen.