Jean-Marie Dedecker laat terrassen in Middelkerke opengaan op 1 mei: “Ben het beu om als een ezel achter een wortel aan te lopen”

Middelkerke - Burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker is van plan om de horecaterrasen in zijn gemeente te laten heropenen op 1 mei. Dat zegt hij naar aanleiding van de beslissing van het Overlegcomité om die versoepeling uit te stellen tot 8 mei. Dedecker gaf al verschillende keren te kennen dat hij terrassen zou heropenen ongeacht de maatregelen.

Tijdens de paasvakantie liet de burgemeester van Middelkerke al zelf terrastafels plaatsen op de zeedijk. Daar kunnen mensen hun afhaalmaaltijden en drankjes consumeren. Daar blijft het voor Dedecker echter niet bij. Nu het overlegcomité heeft beslist om de horecaterrassen op 8 mei te heropenen, wil de Middelkerkse burgemeester niet langer wachten.

“De terrassen in Middelkerke mogen opengaan op 1 mei”, klinkt het. “Ik ben het beu om als een ezel achter een wortel aan te lopen. Het licht aan de einde van de tunnel blijkt telkens een aankomende trein te zijn. De terrassen zullen zorgen voor meer veiligheid en spreiding. Het is een zaak van volksgezondheid”, aldus Dedecker. De burgemeester zal de komende weken bekijken hoe hij alles zal aanpakken.

Jambon: “Geen spelletjes spelen”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is het niet eens met de demarche van Dedecker. Dat liet hij woensdagavond blijken in ‘Terzake’. “Het gevoel dat hij het beu is kan ik delen, en voor mij had het ook 1 mei mogen zijn. Maar laten we nu, wij mensen die de verantwoordelijkheid moeten nemen, geen spelletjes spelen en ons niet profileren”, riep hij alle burgemeesters op. “1 of 8 mei, dat is nu ook geen wereld van verschil.” Jambon zal ook contact opnemen met burgemeester Dedecker, zei hij nog.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) reageerde iets minder begripvol. “Dat is een zeer gemakkelijke houding waar je je vandaag sympathiek mee kan maken als burgemeester. Maar als morgen iedereen zijn goesting doet, dan is het hier de Far West”, zei hij. “Ik vind dat burgemeesters de wetten moeten respecteren.”