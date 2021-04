Goed nieuws voor Club Brugge: buitenlandse interesse voor Loïs Openda en Emmanuel Dennis

Loïs Openda is maar een van vier aanvallers die door Club Brugge worden verhuurd. Ook Emmanuel Dennis (FC Keulen), Kaveh Rezaei (Charleroi) en Michael Krmencik (PAOK) proberen met wisselend succes hun carrière te herlanceren. De kans is klein dat een van hen nog het shirt van blauw-zwart zal dragen.

LEES OOK (+). Club-huurling Loïs Openda (21) bloeit open bij Vitesse: “Sommigen zeiden dat ik waardeloos was, zij begrijpen niet hoe het werkt”

Vitesse zou Openda graag houden. “Hij is nog geen afgewerkt product”, zegt technisch directeur Johannes Spors. “Hij heeft zich goed aangepast aan onze ploeg, maar we denken dat hij zich nog verder kan ontwikkelen. We hebben een goed contact met Club Brugge en respecteren het contract dat hij met de ploeg heeft.” Als Vitesse zich plaatst voor Europa heeft het een bijkomend argument om Openda te overtuigen. Club heeft echter nog andere ijzers in het vuur. Verschillende buitenlandse ploegen hebben hun interesse kenbaar gemaakt en noch Club, noch Openda zijn erbij gebaat snel een beslissing te nemen.

Hetzelfde geldt voor Emmanuel Dennis die nog amper aan spelen toekomst bij FC Keulen en nog geen enkel doelpunt wist te maken in de Bundesliga. Ook voor hem zou er evenwel buitenlandse interesse zijn. Onder meer Atalanta wordt genoemd. Maar tot concrete gesprekken is het nog niet gekomen. Michael Krmencik hoopt op zijn beurt bij PAOK te blijven. De toekomst van Kaveh Rezaei, die nog tot volgend jaar onder contract ligt bij Club, lijkt evenmin in Brugge te liggen.