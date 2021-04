Reisleidster Jasmine (23) belandde in Egyptische cel na verkeersongeval: “Geen idee of het dag of nacht was”

Merksplas -

Jasmine Raeymaekers lijkt het op haar 23 jaar al goed voor mekaar te hebben. De jonge blonde spring-in-’t-veld heeft zich losgemaakt van het westerse ideaalbeeld huisje-tuintje-boompje en tekent haar eigen pad uit in de toeristische sector in Sharm-el-Sheikh. Elke dag vakantie, lijkt het wel. Tot ze na een verkeersongeval in een Egyptische gevangenis belandt. Haar verhaal heeft ze nu in een boek gegoten.