President Biden bevestigt terugtrekking troepen uit Afghanistan tegen 11 september: “Tijd om einde te maken aan Amerika’s langste oorlog”

De Amerikaanse president Joe Biden bevestigt de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten uit Afghanistan tegen 11 september. Volgens hem heeft Washington het doel bereikt dat Afghanistan niet meer gebruikt zal worden voor aanvallen tegen de VS. “Amerikaanse troepen en troepen ingezet door onze NAVO-bondgenoten en operationele partners, zullen uit Afghanistan zijn voor we de 20ste verjaardag herdenken van die gruwelijke aanval op 11 september”, aldus Biden.

De Amerikaanse president zei dat hij de vierde VS-president is die het ambt bekleedt terwijl Amerikaanse troepen aanwezig zijn in Afghanistan. Hij zei dat hij die verantwoordelijkheid niet wil overdragen aan een vijfde president. “Het is tijd om een einde te maken aan Amerika’s langste oorlog. Het is tijd voor Amerikaanse troepen om naar huis te gaan”, zei hij nog.

“We zullen de taliban verantwoordelijk houden voor hun engagement om geen enkele terrorist toe te laten de VS of hun bondgenoten te bedreigen vanaf Afghaans grondgebied”, aldus de Amerikaanse president. Ook vroeg hij Pakistan om meer te doen om het buurland te helpen.

De NAVO-landen zijn het intussen ook eens om hun troepen uit Afghanistan terug te halen.