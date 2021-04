Dochter gearresteerd voor brutale moord: verdachte steekt moeder dood met schaar

Brussel / Etterbeek - In een mooi herenhuis op de Sint-Pieterssteenweg in Etterbeek bij Brussel is maandagnamiddag het levenloze lichaam van Claudine Parissis (74) aangetroffen. De vrouw was meermaals gestoken. Woensdag kon de politie een verdachte oppakken: het gaat om de 51-jarige dochter Barbara M.

Na een hoogoplopende ruzie zou ze haar moeder meermaals gestoken hebben, met een schaar en een cuttermes. Daarna belde ze haar ex-vriend en vertelde dat ze haar moeder vermoord had, en dat ze ook zelfdoding zou plegen. De politie ging meteen op zoek naar de voortvluchtige verdachte en kon haar woensdag arresteren in de buurt van Dinant, waar ze tegenwoordig woont.

De vrouw is onder aanhouding geplaatst door de onderzoeksrechter. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Volgens wat wij vernamen is de dochter “een zachte persoonlijkheid” die wel al psychiatrische problemen had. Van de mama is geweten dat ze “ietwat excentriek was, en geïsoleerd”. De moeder verhuurde in haar huis nog drie appartementen. De bewoners hebben niks gehoord of gezien. Het parket bevestigt de feiten, maar wil niks meer kwijt over de zaak.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be