Thibaut Courtois on fire: Rode Duivel pakt meteen uit met twee wereldsaves tegen Liverpool

Liverpool en Real Madrid werken woensdagavond achter gesloten deuren hun terugwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League af. Met een 3-1 zege in de heenwedstrijd nam de Koninklijke vorige week reeds een stevige optie op een plaats in de halve finales. Maar het moest wel rekenen op een briljante Thibaut Courtois om een snelle tegengoal te vermijden.

Al na achttien seconden stond Mo Salah plots oog in oog met onze nationale nummer één. De Egyptenaar moest de bal alleen nog voorbij Courtois schieten, maar die pakte uit met wereldsave nummer één van de avond. Met de voet.

In de elfde minuut was Courtois daar opnieuw. Deze keer was het James Milner die de reflexen van de Rode Duivel testte. De Liverpool-middenvelder krulde de bal richting de rechterbovenhoek, maar Courtois pakte uit met een zwevende duik die deed denken aan zijn WK-redding tegen Brazilië.