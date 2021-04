Slavia Praag, de grote verrassing van de Europa League met dank aan Chinese communisten en Belgische afdankertjes

Zeven jaar stond het aan de rand van de afgrond, vandaag is Slavia Praag weer springlevend. En dé verrassing van de Europa League. Een reuzendoder die voor veel Belgen – behalve voor die van Leicester – onder de radar is gebleven. Grootgemaakt met geld dat ze eigenlijk liever niet wilden, met een trainer die nog niet eens zo lang geleden in een park stond te coachen. En met een stevige racismerel als fikse smet op het verhaal.