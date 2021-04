Versoepelingen, maar allemaal onder voorbehoud. Gaan we die streefcijfers halen?

De terrassen gaan pas open als de situatie in de ziekenhuizen ‘duurzaam’ is verbeterd. En de horeca mag in juni pas weer helemaal open als er minder dan 500 coronapatiënten op intensieve liggen. Maar zullen we die streefcijfers wel halen?

Versoepelingen aankondigen terwijl begin deze week nog 945 coronapatiënten op intensieve zorgen lagen – een recordaantal tijdens de derde golf: het oogt vreemd. Maar volgens de regering zijn een aantal “kernwaarden” gunstig aan het evolueren: “Er is een daling van het aantal dagelijkse besmettingen, een beginnende daling van de ziekenhuisopnames en ook het reproductiegetal zit nu onder 1”, aldus het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD). Daar gaat men ervan uit dat op 8 mei de situatie in de ziekenhuizen effectief “duurzaam” verbeterd zal zijn, en dat we tegen begin juni onder de 500 patiënten op intensieve zorgen kunnen zakken.

Ook biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) verwacht een daling van de cijfers, al waarschuwt hij dat die momenteel wel wat aarzelen. “Typisch aan een vakantieperiode is bovendien dat mensen zich veel minder laten testen, waardoor de situatie niet geheel duidelijk is. Er is inderdaad een daling van het aantal besmettingen, wat goed is. Maar daar staat tegenover dat de positiviteitsratio (het percentage positieve testen, red.) stijgt, wat geen goed nieuws is. Als volgende week de vakantie gedaan is en er ook in de scholen weer volop wordt getest, zullen we een veel beter zicht krijgen op de besmettingscijfers, de te verwachten evolutie én de snelheid daarvan.”

Molenberghs waarschuwt tegelijk dat die evolutie ook afhangt van de mate waarin de bevolking de maatregelen de komende dagen blijft naleven. En dat de afdeling intensieve zorgen ook niet op enkele dagen leegloopt. “De mensen die vandaag op intensieve liggen, zijn jonger en hebben daardoor meer overlevingskansen. Maar dat betekent ook dat ze langere tijd op intensieve zorgen moeten verblijven.”