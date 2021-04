Burgemeester van Rome blundert en promoot per ongeluk verkeerde stad

Hoongelach is dezer dagen het deel van Virginia Raggi, de burgemeester van Rome. In een promotievideo voor de Ryder Cyp (een internationaal golftoernooi dat in de Italiaanse hoofdstad georganiseerd wordt) waarvoor Raggi de commentaarstem leverde, wordt namelijk gebruikgemaakt van beelden van een antieke Romeinse arena. Pijnlijk genoeg echter niet het beroemde Colosseum, maar wel een gelijkaardige arena in het Franse Nîmes.

De blunder is vooral pijnlijk omdat Raggi, lid van de Vijfsterrenbeweging, dit jaar kandidaat is om zichzelf op te volgen als burgemeester, maar er nu door de inwoners van Rome van beschuldigd wordt haar eigen stad niet eens te kennen. “Dit is een fout die zelfs een kind uit de lagere school niet zou maken”, klinkt het bij tegenkandidaat Luciano Nobili van de partij Italia Viva.