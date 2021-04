Professor Marc Van Ranst is na het Overlegcomité van woensdag toch wel geschrokken door het grote aantal versoepelingen dat men nu ineens wil doorvoeren. “Ik had ze liever meer verspreid gezien”, zegt hij. Van Ranst vreest ook ambras binnen de horeca door de beslissingen die nu zijn genomen.

Komen de versoepelingen te vroeg en zijn het er te veel ineens?

“Dat er iets moest gebeuren, was duidelijk. Maar er is een verschil tussen wat druk van de ketel halen door het ventiel open te houden of ...