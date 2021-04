Anderlecht gaat vol voor verlengd verblijf van Lukas Nmecha

Het leek mission impossible, maar Anderlecht gaat ervoor: Lukas Nmecha (22) nog een jaar langer in Brussel houden. Paars-wit kent alvast de voorwaarden voor een nieuwe huur. Eerst moet de topscorer bijtekenen bij zijn moederclub Manchester City én Anderlecht moet Europees voetbal halen. Sportmanager Peter Verbeke tast het terrein af.

Anderlecht is al bezig aan zijn huiswerk voor volgend seizoen. Voor de aanval informeerde het vrijblijvend naar Dieumerci Mbokani (34), maar de eerste optie blijft om Lukas Nmecha langer te huren van Manchester City. Die maakte zondag tegen Club Brugge zijn veertiende goal en draagt de paars-witte aanval al een heel seizoen lang. In december leek een verlengd verblijf onmogelijk – de aanvaller blonk uit, terwijl RSCA te laag geklasseerd stond –, maar nu paars-wit op het punt staat Play-off 1 te halen, is de hoop gegroeid.

De Brusselaars – die geen aankoopoptie hebben – moeten daarvoor wel rekenen op de medewerking van Man City. Nmecha heeft nog één jaar contract bij The Citizens, maar het blijft zijn grote droom ooit door te breken in het Etihad Stadium. Vraag is wat City van plan is. Na zijn topprestaties in de Jupiler Pro League en 9 goals in de laatste 11 interlands bij de Duitse U21 is de spits meer dan 10 miljoen euro waard. Wil het hem nu verkopen, of verlengt het zijn contract met het oog op een nieuwe uitleenbeurt en een eventuele toekomst in Manchester?

Foto: BELGA

Man City neigt naar een contractverlenging. De nieuwe Aguëro is Nmecha nog niet, maar er is potentieel. Daar liggen de kansen voor Anderlecht. Als paars-wit straks Europees voetbal haalt – bij voorkeur de voorrondes van de Champions League als vicekampioen – wil Nmecha nog wel een jaar langer blijven om zich te meten op dat niveau. De huurprijs wordt dan wel opgetrokken in vergelijking met de huidige gunstige voorwaarden, maar de Brusselaars zijn bereid een inspanning te doen eens de kapitaalsverhoging een feit is. Waar vinden ze anders een even goed alternatief? Sportmanager Peter Verbeke werkt alvast aan dit dossier.

Factor Kompany

Al zijn er natuurlijk kapers op de kust. Er is interesse uit Spanje en van het Duitse Hamburg, maar Nmecha zal niet eender waar tekenen. Eerder kende hij al moeilijke uitleenbeurten bij Wolfsburg, Middlesbrough en Preston North End en zo’n foute keuze wil hij nu vermijden. Bij Anderlecht is hij zo goed als zeker van zijn basisplaats en is er een goeie klik met coach Vincent Kompany. Dat laatste is van levensbelang. In 2019 zat Nmecha namelijk al eens in het bureau van Michael Verschueren en Frank Arnesen, maar toen weigerde hij het voorstel. Pas toen Kompany bij Anderlecht zat, ging de spits overstag. Vince The Prince kan hem namelijk klaarstomen voor het voetbal van Pep Guardiola en maakt van hem een patron in de ploeg. Als Anderlecht Nmecha wil houden, moet het zondag minstens een punt pakken op STVV. Dan is Europees voetbal al heel dichtbij.