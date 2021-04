NMBS moet meer vroege en late treinen garanderen

De NMBS moet ervoor zorgen dat meer treinen rijden op vroege en late uren en tijdens het weekend, en dat er een minimaal onthaal is in elk station. Dat blijkt uit een lijst met eisen voor het nieuwe beheerscontract met de spoorwegmaatschappij die de federale ministerraad heeft goedgekeurd. De Morgen kon het document inkijken, zo schrijft de krant woensdag.

In het beheerscontract wordt vastgelegd welke diensten de NMBS de komende tien jaar zal moeten leveren in ruil voor haar subsidies. Het vorige dateert al uit 2008 en werd wegens politieke strubbelingen telkens verlengd.

Nu heeft de federale regering een kader vastgelegd voor een nieuwe overeenkomst waarbinnen de komende maanden verder zal worden onderhandeld. Zo vindt de ze dat de NMBS meer treinen moet laten rijden op vroege en late uren en tijdens het weekend. Opvallend is dat er nu ook eisen komen over het onthaal in de stations. Tot nu toe zijn die er niet, waardoor minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) machteloos stond toen de NMBS onlangs besloot om 44 loketten te sluiten.

Infrabel: internationale verbindingen

De regering heeft intussen ook een kader voor spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel goedgekeurd. In deze eisenbundel valt onder meer op dat het bedrijf meer en snellere internationale treinverbindingen moet helpen creëren tussen Europese steden. Tegen 2030 moeten dubbel zoveel goederen over het spoor worden vervoerd als nu.

Vanaf volgende week buigen de eerste werkgroepen zich over de beheerscontracten, die in december 2022 van kracht gaan.