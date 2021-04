Duitsland kan troepen tegen midden augustus terugtrekken uit Afghanistan

Het Duitse leger kan zich tegen midden augustus terugtrekken uit Afghanistan. Dat heeft minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) woensdag gezegd tijdens een telefonische briefing met de gespecialiseerde politici van de verschillende fracties in het parlement.

De Verenigde Staten hebben beslist om tegen 11 september de Amerikaanse soldaten terug te halen uit Afghanistan, 20 jaar na de aanslagen in New York.

Woensdagavond raakte ook bekend dat de NAVO-landen hun missie in Afghanistan gaan afbouwen. Momenteel bevinden zich ongeveer 10.000 soldaten van NAVO- en partnerlanden in Afghanistan, waaronder ook een honderdtal Belgische. De internationale troepen trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten in hun strijd tegen extremisten zoals de taliban.

Duitsland heeft na de VS het grootste aantal troepen in Afghanistan in het kader van de NAVO-operatie. Vandaag zijn 1.100 Duitse soldaten in Afghanistan ontplooid.