Vandenbroucke over Jean-Marie Dedecker die terrassen wil openen op 1 mei: “Bijzonder laf”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is niet te spreken over de beslissing van Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) om niet te wachten tot 8 mei om de horeca in Middelkerke opnieuw te openen. Van de burgemeester van de kuststad mogen de horeca uitbaters al op 1 mei klanten ontvangen. “Bijzonder laf”, noemde de minister het in VTM Nieuws.

Nog voor het Overlegcomité voorbij was, kondigde Dedecker al aan dat de horeca in zijn stad al op 1 mei zou opengaan. Los van wat er gisteren beslist zou worden. Daar staat de burgemeester na het Overlegcomité nog steeds achter. “Een compromis à la belge zonder wetenschappelijke waarde, voor mij wordt het 1 mei in Middelkerke”, zei Dedecker woensdag.

Frank Vandenbroucke reageerde op de uitspraken van Dedecker en noemde het “bijzonder laf”. “Als je afspraken maakt tussen overheden, dan ga je ervan uit dat die burgemeesters die afspraken ook helpen toepassen”, zei Vandenbroucke. De Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA), die aanvankelijk ook pleitte voor een opening op 1 mei, riep de burgemeesters ook op om de regels te respecteren.