Amerikaanse klimaatgezant Kerry in China voor topoverleg

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry is aangekomen in Shanghai voor overleg met zijn Chinese collega’s. Dat gebeurt achter gesloten deuren in een hotel, meldt het Amerikaanse consulaat. Op de agenda staat naast klimaatbeleid vermoedelijk ook de internationale klimaattop die voor later dit jaar in het Britse Glasgow is gepland.

Kerry is voor zover bekend de hoogste Amerikaanse regeringsmedewerker die China bezoekt sinds het aantreden van president Joe Biden. De Democraat voert een radicaal ander klimaatbeleid dan zijn voorganger Donald Trump, die onder meer uit het klimaatverdrag van Parijs stapte. Biden draaide dat besluit direct na zijn aantreden terug.

De president organiseert volgende week ook een eigen, virtuele, klimaattop. Er zijn tientallen wereldleiders uitgenodigd, onder wie het Chinese staatshoofd Xi Jinping. Die heeft nog niet bevestigd dat hij meedoet. China liet wel weten dat tijdens het bezoek van Kerry gesproken zal worden over “Chinees-Amerikaanse samenwerking op het gebied van klimaatverandering”.

Gespannen relatie

China en de VS hebben een gespannen relatie en dat is niet veranderd sinds het aantreden van Biden. De landen liggen onder meer in de clinch over het Chinese beleid in Hongkong en de regio Xinjiang, waar volgens critici de Oeigoeren worden onderdrukt. Topoverleg met diplomaten uit de twee grootmachten in Alaska verliep vorige maand bijzonder moeizaam.

Washington hoopt ondanks die politieke spanning afspraken over klimaatbeleid te kunnen maken met China. Dat stoot van alle landen de meeste broeikasgassen uit en heeft de ambitie om in 2060 klimaatneutraal te zijn. Oud-minister Kerry zei tegen nieuwszender CNN dat de landen “grote meningsverschillen” hebben over belangrijke onderwerpen, maar dat mag het klimaatoverleg volgens hem niet in de weg staan.