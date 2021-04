VS zouden dan toch geen marineschepen naar Zwarte Zee sturen

De Verenigde Staten sturen deze week dan toch geen marineschepen naar de Zwarte Zee via Turkije, nu de spanningen tussen Rusland en Oekraïne hoog oplopen. Dat hebben Turkse verantwoordelijken en media woensdag gemeld.

Turkse diplomatieke bronnen hebben verklaard dat een eerste Amerikaans schip niet via Turkije gepasseerd is. Het Turkse staatspersagentschap Anadolu meldt bovendien op gezag van andere Turkse verantwoordelijken dat de passage van de twee schepen, die woensdag en donderdag voorzien was, geannuleerd werd en dat Ankara niet op de hoogte werd gebracht van een latere datum.

De Turkse autoriteiten zeiden vorige week dat de VS hen had gemeld dat twee schepen via de Dardanellen de Bosporus richting de Zwarte Zee zouden varen op 14 en 15 april. Volgens het Verdrag van Montreux, dat de scheepvaart in de Turkse zeestraten regelt, moeten landen die niet aan de Zwarte Zee grenzen twee weken op voorhand laten weten dat hun schepen de doortocht zullen maken.

Krim

Het nieuws over de twee schepen kwam er op een moment dat de spanningen tussen Rusland en Oekraïne weer hoog oplopen en de ontplooiing van de oorlogsschepen werd gezien als Amerikaanse steunbetuiging aan Kiev.

De annulering van het manoeuvre komt er een dag na een telefonisch onderhoud tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Tijdens dat gesprek stelde Biden aan Poetin een ontmoeting voor in een neutraal land en vroeg hij aan Rusland om de spanningen in Oekraïne te verminderen.

De westerse landen maken zich zorgen over een escalatie nu er de afgelopen dagen weer meer Russische soldaten naar de Oekraïense grens en de Krim werden gestuurd. Dat gebeurde nadat er in het oosten van Oekraïne verschillende incidenten plaatsvonden tussen de Oekraïense troepen en de pro-Russische separatisten.