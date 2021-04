Keyware zet CEO aan de deur na dossier over dubieuze geldstromen

Techbedrijf Keyware Technologies zet zijn CEO Stéphane Vandervelde aan de deur. Dat meldt het bedrijf donderdag, nadat eerder op de ochtend waakhond FSMA gemeld had een dossier rond de CEO over te maken aan het gerecht. Het dossier gaat over dubieuze geldstromen naar de topman. Eind maart raakte namelijk bekend dat Vandervelde Keyware zowat 2 miljoen euro moet terugbetalen.