Ex-gemeenteraadslid uit Olen veroordeeld voor het vragen van naaktfoto’s aan minderjarig meisje

Olen / Mechelen - Joeri J., het ex-gemeenteraadslid voor het toenmalige sp.a uit Olen dat enkele weken geleden ontslag nam toen aan het licht kwam dat hij naaktfoto’s had gevraagd aan een minderjarig meisje, is door de strafrechter in Mechelen veroordeeld tot een jaar cel met probatie-uitstel.

De feiten kwamen in maart 2019 aan het licht. Toen bleek Joeri J. via sociale media contact te houden met een meisje van amper 14 jaar oud. Aanvankelijk voerden de twee normale gesprekken, maar snel werd de toon explicieter en vroeg J. – die toen nog geen gemeenteraadslid was – naaktfoto’s aan de tiener. Die foto’s werden uiteindelijk via Snapchat verstuurd. J. van zijn kant stuurde eveneens naaktfoto’s naar het meisje.

De feiten van sexting stopten toen het meisje na een tijdje een relatie begon met een jongen.

Het meisje werd over de feiten verhoord en ze verklaarde dat ze schrik had van J. omdat die contact had met politiemensen en vreesde dat die hem zouden beschermen in de zaak.

Lokale politiek

Later werd de man gemeenteraadslid en lid van de politieraad in Olen. Hij was ook actief binnen de plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappij. Tegen de rechtbank zei hij dat hij graag in de lokale politiek actief wou blijven en dat hij heel goed beseft dat de feiten van vroeger niet door de beugel konden. Enkele dagen na de behandeling van de feiten besliste de Olenaar evenwel om ontslag te nemen uit al zijn politieke mandaten.

De rechtbank veroordeelde Joeri J. donderdag tot een straf met probatie-uitstel. J. Is ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.