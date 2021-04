De ergste nachtmerrie van de grote winkelketens, noemde hij zich. Of ook wel de Robin Hood van food en non-food. Norbert Verswijver uit Merksem is zondag op 73-jarige leeftijd overleden, maar zal voor eeuwig bekendstaan als ‘Bonnenman’. Een portret.

Wanneer Norbert Verswijver zich in het openbaar vertoonde, was er niet naast hem te kijken. Er was de kenmerkende baard, maar vooral zijn Robin Hood-pak was typerend. Want hij voelde zich Robin Hood, ...