Overheid waarschuwt voor valse vaccinatie-uitnodigingen: hier moet je op letten

De overheid heeft verschillende meldingen ontvangen van frauduleuze uitnodigingen van een vaccinatie en vraagt daarom aandachtig te blijven voor signalen van oplichting.

Op de website Safeonweb.be geeft de overheid enkele tips over hoe je een valse uitnodiging kan herkennen. Als de uitnodiging onverwacht komt, als je al gevaccineerd bent of nog lang niet aan de beurt komt, kan je best voorzichtig zijn. Ook als je enkel een uitnodiging krijgt via e-mail of sms kan het over fraude gaan. Je zal namelijk sowieso een uitnodiging krijgen per post, dat kan aangevuld worden door een e-mail of sms.

De overheid deelt ook mee dat alle e-mails voor vaccinaties verstuurd worden via het e-mailadres cov19-vaccin@doclr.be. Krijgt u een e-mail afkomstig van een ander adres, kan het dus om een nagemaakte uitnodiging gaan. De uitnodiging gebeurt ook op naam, berichten die niet persoonlijk gestuurd worden zijn dus ook verdacht.

Verder geeft de overheid ook nog informatie over wie een uitnodiging kan opsturen: “Je wordt uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid. Je krijgt in geen geval een uitnodiging van je gemeente, of van één van de merken van de vaccins (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca…).”

