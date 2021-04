Brand op vissersschip in Gentse haven na meer dan twee dagen geblust

Gent - In de Gentse haven heeft de brandweer donderdagmorgen de interventie afgerond na de brand die in de nacht van maandag op dinsdag uitbrak op een voormalig vissersschip. De brand was woensdagavond onder controle en de geurhinder is geweken, zegt de brandweerzone Centrum.

De brand brak uit rond 2.30 uur in de haven ter hoogte van de Scheepzatestraat. De brandweer kwam ter plaatse. Het vuur ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Niemand raakte gewond, maar er was geur- en rookhinder in de Gentse deelgemeente Oostakker.

De brandweer liet de boot gecontroleerd uitbranden. Het visserijschip had een diepvriescel aan boord, waarvan de verbrande isolatie in polyurethaan sterke geurhinder veroorzaakte. De geurhinder trof, naargelang de windrichting, vooral Oostakker en Evergem. Dat kon ook irriterend zijn voor wie gevoelig is aan de luchtwegen en de brandweer adviseerde om ramen en deuren te sluiten en te ventileren na afloop.