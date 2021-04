Bulgaarse premier Borisov dient ontslag regering in

De Bulgaarse premier Bojko Borisov heeft, zoals verwacht, het ontslag van zijn coalitieregering ingediend na de parlementsverkiezingen begin april. Dat maakte de interim-voorzitter van het nieuw gekozen parlement, Mika Sajkova, donderdag bekend tijdens de eerste sessie in Sofia. Het aftreden van de regering die sinds 2017 in functie is, zou normaal zonder problemen door de parlementsleden moeten worden goedgekeurd.