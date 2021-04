Vlaming vliegt naar Las Vegas om vaccin te krijgen: “Op nog geen 24 uur heb ik mijn vrijheid terug”

Op dinsdag heeft Cain Ransbottyn (42) zich vanuit ons land aangemeld voor een prikje in een willekeurig vaccinatiecentrum in Las Vegas. Amper 24 uur later kreeg de Antwerpenaar er effectief het vaccin van Moderna toegediend. “Ik ben op het vliegtuig gestapt en nog geen dag later heb ik mijn vrijheid terug, het is fantastisch.”

Voorlopig is het nog niet toegestaan om vanuit ons land een niet-essentiële reis te maken, maar dankzij zijn Amerikaans visum mag Cain Ransbottyn uit Brasschaat het wel doen. Het bracht hem op het idee zich op Amerikaanse bodem te laten vaccineren. “Ik had het gehad met het coronabeleid dat België voert en ik vind de vaccinatiestrategie absurd. We moeten ons in ware Tomorrowland-stijl op een virtuele wachtlijst zetten, ondenkbaar.”

Daarop besloot Ransbottyn het anders aan te pakken. Op dinsdag registreerde hij zich online in een vaccinatiecentrum in Las Vegas en boekte hij een vliegtuigticket. “Een paar uur later steeg ik op vanuit Zaventem. Ik ben geland, ben naar het vaccinatiecentrum gegaan en heb er mijn prik gekregen”, vertelt hij. “Op nog geen 24 uur heb ik mijn gezondheid veiliggesteld. In België duurt het 24 weken, maar in de Verenigde Staten weten ze wél van aanpakken.”

Pretpark

Op één ding had Ransbottyn niet gerekend: de pauze van het Johnson & Johnson-vaccin nadat zes gevallen van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes in de VS aan het licht waren gekomen. “Dat nieuws sijpelde binnen vlak voor ik het vliegtuig opstapte. Enerzijds vind ik het goed dat Amerika opnieuw zo snel reageert en besluit het vaccin niet meer toe te dienen, anderzijds verstoorde dat wel wat mijn plannen. Ik had erop gerekend dat ik maar één J&J-prik nodig zou hebben, nu moet ik binnen vier weken nog eens terug keren voor een tweede prik van het Moderna-vaccin.” Dat hij zo’n fors bedrag kwijt is aan vliegtuigtickets, is het hem waard. “Eigenlijk zou de Belgische overheid dit moeten bekostigen, maar dat zal niet gebeuren. Toch ben ik blij dat ik mijn gezondheid in eigen handen heb genomen.”

De vaccinatie zelf verliep vlekkeloos. Ransbottyn waande zich naar eigen zeggen in een pretpark. “Je wordt hier aangemoedigd wanneer je een prik komt halen”, zegt hij. “En wanneer het voorbij is, roepen ze ‘happy vaccination day’ en sporen ze je aan om familie en vrienden te sturen. Het is allemaal erg Amerikaans, maar de sfeer is fantastisch. Nadien ben ik een donut gaan halen.” De komende dagen volgen nog restaurantbezoekjes en zelfs een pool party. “Bijna iedereen is hier gevaccineerd, het is echt veilig.”

Wanneer hij binnen een aantal dagen opnieuw landt in België, volgt wel de ontnuchtering: een week quarantaine. “En dat terwijl ik gevaccineerd ben, het is de omgekeerde wereld.”

Ransbottyn filmde het hele avontuur en plaatste de vlog op YouTube. De man zit trouwens niet om een stunt verlegen. Hij haalde in het verleden al meerdere keren de pers door uitdagingen aan te gaan of beleidsvoering op de schop te nemen. Recent nog nodigde hij een escorte uit om zijn haar te knippen.