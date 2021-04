De nieuwe plaag voor Messi en andere De Bruynes wacht net buiten het oefencomplex: tot 10.000 euro per maand om hen lastig te vallen

Elke dag als je arriveert én vertrekt op je werk, staan ze daar weer. Een deel van hen zijn fans, maar een steeds groter aantal van hen hebben minder goede bedoelingen. Ze staan er elke dag, worden agressief, achtervolgen je soms zelfs. De laatste nieuwe plaag van absolute voetbaltoppers als Lionel Messi of de sterren in de Premier League is een heel vervelende en neemt alleen maar in kracht toe. Want hoe langer hoe meer mensen hebben in de gaten dat ze hard geld kunnen verdienen door Messi en andere De Bruynes lastig te vallen.