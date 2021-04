Frankrijk roept landgenoten op Pakistan te verlaten

De Franse ambassade in Pakistan heeft zijn onderdanen en Franse bedrijven donderdag opgeroepen het land tijdelijk te verlaten vanwege “de ernstige bedreiging” door de anti-Franse protesten.

Islamitische extremisten betogen al maanden tegen Frankrijk omdat president Emmanuel Macron het uitdrukkelijk heeft opgenomen voor het recht van een Frans tijdschrift om spotprenten van de profeet Mohammed te publiceren.

Een radicale islamistische partij, Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), blokkeerde eerder deze week gedeeltelijk de twee grootste steden van het land, Lahore en Karachi, evenals de hoofdstad Islamabad, om de uitzetting te eisen van de Franse ambassadeur.

De protesten werden met geweld onderdrukt door de politie en daarbij kwamen minstens twee politieagenten om het leven.

Uitzetting

TLP-aanhangers reageerden boos op de arrestatie maandag in Lahore van hun leider Saad Rizvi. Die kwam er enkele uren nadat hij had opgeroepen tot een mars in Islamabad op 20 april om de uitzetting van de Franse ambassadeur te eisen.

De Pakistaanse regering heeft aangekondigd dat ze TLP wil verbieden. Ook afgelopen herfst waren er al gewelddadige protesten tegen Frankrijk in het land.