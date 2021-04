Lichaam aangespoeld op strand, onderzoek geopend

De Haan - Op het strand van De Haan is donderdagmorgen een lijk aangespoeld. De brandweer kwam een tent over het lichaam plaatsen, maar over de identiteit is nog niet veel duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een man.

Het lijk werd donderdagmorgen iets na 10 uur ontdekt. Dat gebeurde aan de vloedlijn ter hoogte van surfclub De Windhaan in De Haan. De politie kwam ter plaatse en vroeg assistentie aan de brandweer om een tent te plaatsen en zo alles aan het zicht te onttrekken.

Het onderzoek is momenteel volop aan de gang. Men gaat er voorlopig van uit dat het om een man gaat, maar over de identiteit is nog niets bekend. Wellicht zal daar binnenkort meer duidelijkheid over zijn.