Covid-ontkenner die illegale lockdownfeestjes organiseerde sterft aan corona

In Noorwegen is een 60-jarige man die niet geloofde dat het coronavirus bestond overleden na een besmetting met het virus. Nog geen maand geleden had hij twee illegale feestjes georganiseerd, daar raakte hij besmet.

Hans Kristian Gaarder testte positief op het virus, slechts enkele dagen nadat hij op 26 en 27 maart coronafeestjes had georganiseerd waarbij verschillende mensen besmet bleken te zijn. De man overleed twee weken later, op 6 april.

De gemeente Gran, waar Gaarder woonde, heeft het overlijden bevestigd op haar website: “Een man van in de zestig, woonachtig in Gran, is overleden nadat hij ziek was geworden door het coronavirus. De persoon werd niet getest voor hij stierf, maar achteraf werd wel bevestigd dat de man besmet was.” De gemeente vraagt ook dat wie aanwezig was op een van de coronafeestjes zich zo snel mogelijk laat testen.

Sinds 16 maart zijn bijeenkomsten in Noorwegen verboden.