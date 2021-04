Vader die zich zelfs verkleedde als Sinterklaas om dochter te stalken, krijgt één jaar celstraf

Zemst - Een 64-jarige man uit Zemst is donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf omdat hij gedurende jaren zijn dochter bleef stalken, terwijl zij alle bruggen met hem had opgeblazen.

Tussen vader en dochter is de verstandhouding al jaren zoek. In die mate dat de jonge vrouw en moeder van twee kinderen haar vader in 2012 duidelijk te kennen gaf dat ze absoluut geen enkel contact meer met hem wou hebben.

Twee klachten,

Dat kon de man echter niet verkroppen. Wekelijks overstelpte hij zijn dochter met sms-berichten, sprak hij haar aan via Whatsapp of stuurde hij haar mails. Op de meest onverwachte momenten dook hij op aan haar woning. Op 6 december stond hij daar zelfs voor de deur, verkleed als Sinterklaas. Dat zij hem bleef afwijzen, kon de papa niet op andere gedachten brengen. Hij bouwde een website waarop hij zijn band met zijn dochter beschreef én waarin hij zijn onschuld bepleitte voor de breuk die hem van zijn dochter en kleinkinderen scheidde.

Ten einde raad diende de dochter in 2017 twee klachten in bij de politie. Die zocht de vader op en gaf hem de raad om zijn dochter verder met rust te laten. Maar daar had de man geen oren naar. Meerdere pogingen om door bemiddeling de gemoederen te bedaren, draaiden uit op een sisser. Dat het uiteindelijk tot een proces zou komen, stond dan ook in de sterren geschreven.

Grote gelijk

Wie dacht dat de vader op de rechtbank het geweer van schouder zou veranderen, kwam echter bedrogen uit. Hij bleef er zijn onschuld uitschreeuwen, vroeg zijn dochter uit te leggen wat hij haar misdaan had opdat zij hem niet meer wilde horen of zien. Hij ontkende dat zijn vele berichten een vorm van stalking waren, maar noemde ze evenveel uitingen van zijn liefde voor zijn kind en kleinkinderen.

Maar de papa had alvast het parket van Halle-Vilvoorde niet overtuigd. “Is dit liefde voor uw dochter en kleinkinderen of is dit een poging om uw eigen grote gelijk alsnog te halen?”, vroeg het openbaar ministerie op de man af. De rechtbank was duidelijk het tweede antwoord genegen: de stalkende papa werd veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf en zijn dochter kreeg de symbolische euro schadevergoeding toegekend die zij gevraagd had.