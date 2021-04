‘Big brother’ in het echt: Amerikaan streamt maand lang zijn hele leven en breekt record goed voor 1 miljoen dollar

Eten, gamen, koken en zelfs slapen voor de camera. Die banale activiteiten filmde Amerikaanse gamer en streamer Ludwig Ahgren live 31 dagen lang. Hij wist daarmee het record van meest betalende abonnees op het online platform Twitch te verbreken. En hield er een stevige som aan over.

31 dagen lang niet uit je huis komen en daar nog meer dan een miljoen dollar voor krijgen ook: dat kreeg de Amerikaanse streamer en gamer Ludwig Ahgren voor elkaar door zijn dagelijks leven met de wereld te delen. Een beetje zoals het programma Big brother dus, maar dan op het sociale mediaplatform Twitch.

Twitch is een platform dat veel gamers na aan het hart ligt omdat ze gemakkelijk hun gaming prestaties live kunnen delen met hun kijkers. Ahgren, die al populair is op het platform voor zijn humoristische video’s en gaming livestreams, had eerst een korte livestream op het oog.

Toch konden zijn 2,7 miljoen volgers en andere nieuwsgierigen op een heuse livestream-marathon rekenen met meer dan alleen videospelletjes. Kooksessies, workouts, georganiseerde filmavonden: Ludwig Ahgren deelde alles met zijn kijkers. De camera bleef zelfs aan staan wanneer hij ging slapen.

Een ‘subathon’

Voor de 25-jarige Twitch-ster begon alles onschuldig op zondagnamiddag 14 maart. Tijdens een van zijn wekelijkse livestreams, maakte hij een belofte aan zijn fans: voor elke nieuwe betalende abonnee (‘sub’) die hij kreeg tijdens zijn livestream, zou hij tien seconden langer blijven streamen.

Die ‘subathon’ — dat is de officiële naam van zo’n stunt — is geen nieuw concept. Op Twitch hebben veel anderen zich er al aan gewaagd. Zeker populaire gamers konden door zo’n stunt nog meer in de aandacht komen.

Maar Aghrens krachttoer heeft wel een zeer verrassend resultaat. Hij brak het record van meeste Twitch betalende abonnees ooit met meer dan 282.000. Daarmee stootte hij de Amerikaanse gamer Tyler “Ninja” Blevins van de troon die 269.154 ‘subs’ had verzameld in 2018. Het record breken was nooit de bedoeling. Maar dankzij zijn trouwe fans en vele nieuwsgierigen die eens een kijkje kwamen nemen en hem wilden steunen, lukte het wel.

Dat de livestream niet per ongeluk beëindigd zou worden bleef wel een vrees. Toch kon Aghren rekenen op een goede internetconnectie, een vaste camera-installatie in zijn gaming kamer en compacte vlogcamera’s, die hem doorheen de ‘subathon’ geloodst hebben.

Zeker een miljoen

Je leven 24 op 24 livestreamen, dat eist ook wel zijn tol. Met geen einde in het vooruitzicht, koos Aghren ervoor om een einddatum op de livestream te plakken, dinsdag 13 april. “Sinds ik begonnen ben met livestreamen is dit gebeurd: de Engelse Prins Phillip is gestorven, het Suezkanaal was geblokkeerd en is opnieuw geopend, David Dobrik maakte twee video’s met verontschuldigingen en Jezus van Nazareth is gestorven en herrezen van de dood”, grapte hij twee dagen voor het einde op Twitter.

Hoeveel Ahgren precies verdiende aan zijn stunt, is nog niet bekend. Toch schat de gaming nieuwswebsite Dexerto dat de Twitch-ster meer dan een miljoen Amerikaanse dollar aan ‘subs’ bijeengesprokkeld heeft. Twitch zal wel nog een deel van het bedrag claimen als ‘vaste’ streamkosten.

Toch had het bedrag nóg hoger kunnen zijn. De ‘subs’ bleven toestromen en er leek geen einde aan de uitdaging te komen. Om te voorkomen dat kijkers met geld zouden gooien, besliste hij na twee weken een extra regel te maken met zijn publiek: wie meer dan 100 ‘subs’ — zo’n 500 Amerikaanse dollar — schenkt, wordt verbannen en kan niet meer naar de livestream-marathon kijken. “Ik heb er problemen mee dat mensen te veel geld spenderen aan mij en dat maakt me een beetje ongemakkelijk”, zei hij tijdens zijn livestream. “Daarom zie ik me verplicht het gespendeerde geld in toom te houden met een limiet.”

Ook zei hij dat een “groot deel” naar goede doelen zal gaan, maar hoeveel hij precies zal geven blijft nog de vraag.