Kremlin reageert op Amerikaanse sancties: “Kan ontmoeting tussen Biden en Poetin in de weg staan”

Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland zouden een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden niet ten goede komen. Dat zegt het Kremlin donderdag. Biden stelde Poetin dinsdag een ontmoeting in een derde land voor.

Volgens de Amerikaanse media zouden de VS nieuwe sancties willen nemen tegen Rusland, als vergelding voor de veronderstelde Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en voor de hacking van het Amerikaanse bedrijf SolarWinds. “We veroordelen alle sancties, we beschouwen ze als illegaal”, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, donderdag. Het komt volgens hem de twee presidenten toe om te beslissen of dat een ontmoeting in de weg zou staan.

LEES OOK. Verenigde Staten gaat Rusland sancties opleggen wegens cyberattacks en inmening bij verkiezingen

Sinds januari en het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president zijn de relaties tussen de VS en Rusland snel achteruit gegaan. Er werden al sancties genomen nadat Rusland opposant Aleksej Navalny had opgesloten.

Moskou stelde tienduizenden soldaten op aan de grens met Oekraïne, wat niet naar de zin is van het Westen. Rusland wil daarmee de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne beschermen.

LEES OOK. ‘Moordenaar’ Poetin over uitspraken Biden: “Alles wat je zegt, ben je zelf”