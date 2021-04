Halve finales Champions League: Real speelt tegen Chelsea op dinsdag 27 april, PSG - Manchester City volgt dag later

De heenmatchen van de halve finales in de Champions League vinden plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 april. Dinsdag geven Real Madrid en Chelsea elkaar partij en een dag later is het aan Paris Saint-Germain en Manchester City. Dat liet de UEFA donderdag weten.

Op 4 mei trekt PSG dan weer naar Manchester, terwijl Real op 5 mei de verplaatsing naar Stamford Bridge maakt.

Het wordt voor het team van Mauricio Pochettino zaak om beter te doen dan Laurent Blanc in 2016. Toen gingen de Parijzenaars ten onder tegen City in de kwartfinale. PSG gaat op zoek naar een tweede CL-finale op rij.

Real-trainer Zinédine Zidane kan erin slagen om vier finales op vijf deelnames te halen. De drie vorige finales wist hij telkens over de streep te trekken. De finale staat geprogrammeerd op 29 mei in het Turkse Istanboel, in het olympisch stadion Atatürk.

(belga)