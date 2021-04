Britse media smullen van controversiële tweet van Phil Foden richting Kylian Mbappé: “Hij neemt hier een risico mee”

De stof na Borussia Dortmund-Manchester City (1-2) was nauwelijks neergedaald, of City-uitblinker Phil Foden (20) had al een tweet richting PSG-ster Kylian Mbappé gestuurd: “Ben je er klaar voor, Kylian?” Een uitdagende tweet, die de gemoederen behoorlijk bezighoudt in Engeland. Manchester City ontmoet over twee weken Paris Saint-Germain in de halve finale van het miljardenbal.