Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in Afghanistan om NAVO-plannen toe te lichten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is donderdag aangekomen in Afghanistan voor een verrassingsbezoek. Blinken wil bij de Afghaanse regering het plan van de regering-Biden toelichten om alle Amerikaanse troepen terug te trekken tegen 11 september, de dag van de 20ste verjaardag van de aanslagen van 2001.

Blinken zou de Afghaanse president Ashraf Ghani en hoge Amerikaanse functionarissen in Afghanistan ontmoeten. De Amerikaanse president Joe Biden zei woensdag dat het tijd is om “een einde te maken aan de langste oorlog van Amerika”, die startte na de aanslagen van 11 september 2001 in New York.

LEES OOK. Na VS trekt ook Verenigd Koninkrijk troepen terug uit Afghanistan

Nieuwe burgeroorlog

Antony Blinken, die woensdag nog op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel was, zei daar dat Washington in overleg met de NAVO-partners werkt aan een “gecoördineerd” vertrek uit Afghanistan.

Van belang daarbij is wel de opstelling van de taliban. Die radicaalislamistische groep wil pas deelnemen aan een topbijeenkomst over Afghanistan als alle buitenlandse troepen weg zijn. Veel analisten zijn van mening dat de terugtrekking het land in een nieuwe burgeroorlog zou kunnen storten of ervoor kan zorgen dat de taliban opnieuw aan de macht komt.

LEES OOK. President Biden bevestigt terugtrekking troepen uit Afghanistan tegen 11 september: “Tijd om einde te maken aan Amerika’s langste oorlog” (+)

De terugtrekking van de 2.500 Amerikaanse soldaten die nog in het land aanwezig zijn, begint op 1 mei, samen met die van de NAVO. De Resolute Support-missie van de Atlantic Alliance brengt in totaal 9.600 soldaten uit 36 ??landen samen.