Kritiek op von der Leyen na protocollaire slordigheid in brief aan Oekraïens president

De voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft een uitnodiging van de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgewezen. Dat de afwijzing is ondertekend door haar kabinetschef Björn Seibert, en niet door de voorzitster zelf, gaat op zijn minst in tegen de diplomatieke gewoonte.

President Volodimir Zelenski heeft Commissievoorzitster Ursula von der Leyen uitgenodigd om eind augustus de 30ste verjaardag van de Oekraïense onafhankelijkheid bij te wonen in Kiev. Die gebeurtenis gaat gepaard met de eerste top van het ‘Krimplatform’, bedoeld om de steun voor de Oekraïense zaak op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim nog eens in de verf te zetten.

LEES OOK. Kamp Charles Michel vreest machtsgreep Ursula von der Leyen na sofagate (+)

Von der Leyen heeft die uitnodiging echter afgewezen, vanwege haar drukke agenda. Opvallend: haar kabinetschef Björn Seibert deed dat in haar naam via een brief die enkel door Seibert is ondertekend, onthulde nieuwssite Politico. Dat gaat op zijn minst in tegen de diplomatieke gewoonte die bepaalt dat een staatshoofd een antwoord krijgt van de commissievoorzitster zelf. Ook de afwijzing zelf roept vragen op, omdat augustus normaal gezien geen erg drukke maand is voor de Commissie.

Aan de kant van Oekraïne

Volgens een woordvoerder van de Europese Commisie is de brief van Seibert in elk geval nog niet via de geijkte diplomatieke kanalen doorgespeeld aan de Oekraïense autoriteiten. Bovendien is von der Leyen vast van plan om in eigen naam te antwoorden, klonk het donderdag op de dagelijkse briefing van de Commissie. “De voorzitster was toen op missie, maar het antwoord moet door haar ondertekend worden en dat zal nu ook gebeuren.”

Daarnaast benadrukt de Commissie dat de Europese houding ten opzichte van het conflict in Oekraïne niet veranderd is. “De Europese Unie staat aan de zijde van Oekraïne staat op vlak van alle uitdagingen die het land heeft”, aldus de woordvoerder. De Commissie zal in augustus dan ook “op het gepaste niveau” vertegenwoordigd zijn in Kiev. Wie die honneurs zal waarnemen, is nog niet duidelijk. Ook over de reden waarom de voorzitster eind augustus zelf verhinderd is, legt de Commissie voorlopig geen verklaringen af. “De agenda van de voorzitster wordt telkens een week op voorhand bekendgemaakt”, klonk het donderdagmiddag.