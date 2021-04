Raamregel in treinen verdwijnt (zoals gepland)

De raamregel waarbij mensen op de trein enkel aan het raam mochten plaatsnemen, loopt zoals gepland eind deze maand af. Dat bevestigt het kabinet van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet. Nadien wordt overgeschakeld op de voorschriften die voordien van kracht waren.

De raamregel werd ingevoerd om overvolle treinen richting toeristische bestemmingen te voorkomen, vooral dan richting de kust. Hij hield in dat mensen boven de twaalf jaar enkel aan het raam mochten plaatsnemen.

Op de persconferentie na het Overlegcomité woensdag kwam de maatregel niet ter sprake. Het kabinet-Gilkinet bevestigt nu dat het om een tijdelijke en uitzonderlijke maatregel ging. Hij geldt nog tijdens de paasvakantie en het laatste weekend van de maand april, maar loopt daarna zoals eerder beslist ten einde.

Andere maatregelen blijven gelden

Op de treinen wordt terug overgeschakeld naar het protocol voor het openbaar vervoer, zoals dat ook werd goedgekeurd door het Coronacommissariaat. Daarbij geldt een maximale bezetting van 100 procent van de zitplaatsen. Ook andere veiligheidsmaatregelen, zoals de maskerplicht in treinen en stations, blijven gelden.

“Ik bedank de medewerkers van NMBS voor hun grote inspanningen in deze crisistijd, ook bij de uitvoering van deze uitzonderlijke, tijdelijke maatregel. Ik dank ook de reizigers voor hun begrip. In de komende weken en maanden moeten we nog we nog heel waakzaam blijven en ons houden aan de maatregelen. Maar de vaccinatiestrategie vordert en maakt een exit mogelijk, en daar ben ik blij om”, reageert minister Gilkinet.

Hij vraagt de NMBS zijn inspanningen om het treinverkeer veilig te organiseren, verder vol te houden, vooral als het mooi weer is. “De trein is niet alleen een veilige, maar ook een aangename manier van reizen. Mobiliteit is een vrijheid, die belangrijk is voor ons algemeen welzijn. Ik wil er alles aan doen om die vrijheid voor iedereen mogelijk te maken.”