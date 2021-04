Seizoen van KV Mechelen-doelman Gaëtan Coucke voorbij door scheurtje in meniscus

Het seizoen van Gaëtan Coucke zit erop. De tweede doelman van KV Mechelen heeft een scheurtje in zijn meniscus opgelopen en gaat morgen onder het mes. Zijn voorbereiding op volgend seizoen komt niet in gevaar.

Coucke kreeg vorige week last van zijn knie en liet zich gisteren onderzoeken bij dokter Declercq in Antwerpen. Daar werd een minuscuul scheurtje in de meniscus van zijn knie vastgesteld.

Omdat het seizoen toch naar zijn einde loopt werd er in samenspraak met de speler beslist om zo snel mogelijk te opereren zodat zijn voorbereiding op volgend seizoen niet in gedrang komt. Morgenvroeg wordt hij geopereerd. Later op de dag mag hij het ziekenhuis in principe al verlaten. De revalidatie na de operatie zou een vijf tot zes weken in beslag nemen.

Coucke speelde in zijn eerste seizoen bij KV Mechelen 19 wedstrijden maar verloor zijn basisplaats half december aan Yannick Thoelen.