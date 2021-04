Taliban dreigen met tegenmaatregelen als VS Afghanistan pas verlaten op 11 september

De taliban zien de vertraging bij de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan als een duidelijke schending van de overeenkomst met Washington en hebben met tegenmaatregelen gedreigd. Het besluit over de terugtrekking van de VS op 11 september is “een duidelijke schending van de Doha-overeenkomst”, aldus een verklaring die de taliban donderdag publiceerde. De VS en alle andere landen werden gevraagd het land “onmiddellijk” te verlaten, zonder verdere excuses.

De overeenkomst tussen de VS en de taliban, die werd ondertekend onder de Amerikaanse president Donald Trump in Qatar, voorziet in de terugtrekking van alle Amerikaanse en internationale troepen tegen 1 mei. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kwam echter woensdag met de NAVO overeen dat de terugtrekking er pas komt op 11 september, een symbolische datum, 20 jaar na de aanslagen in New York op 11 september 2001.

De taliban roept nu de Verenigde Naties en andere landen die vorig jaar aanwezig waren toen de overeenkomst werd ondertekend, op om druk uit te oefenen op de VS om Washington te dwingen zijn toezeggingen na te komen.

De taliban beschuldigen de VS ook van verdere schendingen van de overeenkomst, onder meer de late vrijlating van talibangevangenen, het feit dat talibanleden nog steeds op de zwarte lijsten van de VN staan en nog 1.200 niet-gespecificeerde schendingen.

De verklaring ging verder met te zeggen dat de schendingen van de overeenkomst door de Verenigde Staten “in principe de weg openen voor de taliban om alle noodzakelijke tegenmaatregelen te nemen”.