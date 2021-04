Lichaam uit kanaal gehaald in Lier

Lier - Op de Mijl in Lier is donderdagochtend het lichaam van een 54-jarige vrouw uit het kanaal gehaald. Het stoffelijk overschot wordt nu onderzocht.

Het was een voorbijganger die het lichaam zag drijven en de hulpdiensten alarmeerde. Duikers van de brandweer haalden het slachtoffer op het droge. Het gerechtelijk labo en een wetsdokter kwamen ter plaatse om het stoffelijk overschot te onderzoeken.

De onderzoeksrechter heeft ondertussen een autopsie bevolen om te achterhalen of er al dan niet een misdrijf in het spel is en te achterhalen hoelang de vrouw al overleden was. De brandweer plaatste naast het kanaal een tent om het lichaam en onderzoeksdaden aan het zicht van voorbijgangers te onttrekken.