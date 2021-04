Anderlecht stelt zich burgerlijke partij in onderzoek naar voetbalmakelaar Didier Frenay

RSC Anderlecht stelt zich burgerlijke partij in het gerechtelijk onderzoek naar voetbalmakelaar Didier Frenay, zo blijkt uit de woensdag gepubliceerde beslissingen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

“De club kreeg van de Duitse club Wolfsburg op 10 maart 2021 twee maanden uitstel van betaling voor de laatste twee schijven voor de transfer van Nany Dimata, aangezien de club zich burgerlijke partij stelt inzake de Frenay-transfers en deze transfer hiermee gelinkt wordt”, klinkt het.

Frenay werd in de herfst van vorig jaar in Monaco opgepakt en een dag later na verhoor weer vrijgelaten, zonder in verdenking te worden gesteld. De makelaar werd wel onder gerechtelijke controle geplaatst, wat betekent dat hij zijn paspoort moest inleveren en het prinsdom niet mocht verlaten.

Nany Dimata speelt dit seizoen bij Espanyol. Foto: ISOPIX

Het gaat om hetzelfde onderzoek als dat waarin eerder voetbalmakelaar Patrick De Koster in verdenking werd gesteld. Dat onderzoek ging in 2019 van start na een klacht van voetballer Kevin De Bruyne zelf en draait rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. Die transfer kwam mede tot stand via spelersmakelaar Didier Frenay en er zou sprake zijn van onrechtmatige betalingen via Liechtenstein.

Bij Anderlecht komt Frenay in beeld door de transfer van Nany Dimata, in de zomer van 2019 van het Duitse Wolfsburg naar de Belgische recordkampioen, die destijds vijf miljoen euro op tafel legde. Twee jaar eerder had Wolfsburg nog het astronomische bedrag van 11,5 miljoen euro betaald om de toenmalige belofteninternational los te weken bij KV Oostende, en daarbij zou er een buitensporige commissie tot maar liefst 32 procent van de transfersom aan de makelaars betaald moeten worden. KVO blokkeerde achteraf een groot deel van die betaling, waarna de betrokken makelaars een claim indienden. Uiteindelijk kreeg de kustploeg gelijk voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), al valt het nog af te wachten wat de strafrechtbank uiteindelijk zal beslissen.

RSCA kreeg woensdag in eerste zit zijn licentie voor het profvoetbal voor komend seizoen, al zal paars-wit - net zoals heel wat andere eersteklassers - wel maandelijke controles moeten toestaan. Zo zijn er onder meer nog betwistingen met de Nederlandse fiscus, de FOD financiën betreffende de verschuldigde BTW en ex-speler Lukasz Teodorczyk, die momenteel door Udinese wordt uitgeleend aan Sporting Charleroi. De zaak van de Poolse spits werd in oktober vorig jaar behandeld voor de arbeidsrechtbank in Brussel, maar op heden is er nog geen uitspraak.