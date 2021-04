Onderzoeken op verkoolde lichamen in Blegny bevestigen kindermoord

De biologische onderzoeken die zijn uitgevoerd op de verkoolde lichamen van een man en een meisje, die in februari werden aangetroffen in een auto in Blegny (provincie Luik), bevestigen de hypothese van zelfdoding en kindermoord. Dat heeft het parket van Luik donderdag bevestigd.

Op 11 februari ontdekte de Luikse brandweer de verkoolde lichamen van een man en een jong meisje in een wagen in Blegny. De 38-jarige vader had blijkbaar een einde aan zijn leven gemaakt en zijn tweejarige dochter meegenomen die achter in de auto zat.

De autopsie leverde geen resultaten op omdat de lichamen te verkoold waren. Daarop werd verder onderzoek bevolen, waarbij het parket de piste van kindermoord gevolgd door zelfdoding als meest plausibele vooropstelde.

Uit biologische analyses is gebleken dat de man geen enkele substantie aan zijn dochter heeft toegediend, wat betekent dat ze nog leefde toen de tragedie plaatsvond en ze niet gedrogeerd was. “Ze is overleden door de brand en het inademen van de rook”, aldus eerste subsitutuut Renaud Xhonneux. “Met betrekking tot de zelfmoord-these hebben we geen andere elementen die ons in andere richtingen laten gaan.” Het onderzoek is nog niet definitief afgerond.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.