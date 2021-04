Tsjechische president geeft UEFA veeg uit de pan nadat landgenoot zware schorsing krijgt voor racisme: “Hypocriet”

De Tsjechische president Milos Zeman heeft donderdag zijn ongenoegen geuit over de schorsing van tien wedstrijden die de UEFA oplegde aan Slavia Praag-verdediger Ondrej Kudela voor vermeend racistisch gedrag. Hij vindt de schorsing “zonder bewijs” belachelijk en hypocriet.

Het incident deed zich voor in de terugwedstrijd tussen Rangers en Slavia Praag in de achtste finales van de Europa League. Kudela zou zich daarin racistisch uitgelaten hebben tegenover Glen Kamara. Kamara zelf kreeg eveneens een schorsing van drie matchen opgelegd omdat hij Kudela te lijf ging in de spelerstunnel na het laatste fluitsignaal.

De straf geldt zowel op nationaal als internationaal vlak, waardoor de Tsjech met nog negen resterende duels op de strafbank ook het EK van aankomende zomer aan zijn neus voorbij ziet gaan.

“Ik zou graag onderstrepen dat de beschuldigingen van racisme niet bewezen zijn. Zelfs een inspecteur van de UEFA trok in twijfel dat Kudela zijn tegenstander racistisch bejegend heeft”, zo schreef Vladimir Mynar, kabinetschef van de Tsjechische president, neer in een brief aan de UEFA. “Jullie maken het onmogelijk voor atleten om hun droom te vervullen in de Europa League, gewoon om te voldoen aan de perverse eisen van een kleine groep activisten.”

Milos Zeman. Foto: REUTERS

Zeman noemde de Europese voetbalbond daarnaast hypocriet en beschuldigde de UEFA van positieve discriminatie in haar strijd tegen racisme. “Jullie beslissing in verband met Kudela heeft oude krachten samengebracht in ons land. Het Tsjechische publiek identificeert zich dan ook helemaal niet met jullie verdict”, klinkt het.

Slavia Praag neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen Arsenal in het tweede luik van de kwartfinale van de Europa League. De heenmatch van vorige week eindigde op 1-1 in Londen.